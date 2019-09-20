Цыганков одел собаку в футболку "Динамо"
20 сентября, 2019, 16:15
Игрок сборной Украины Виктор Цыганков одел домашнего любимца в футболку киевского "Динамо"
Об этом футболист сообщил в instagram.
После победного матча с "Мальме", игрок национальной сборной Украины и киевского клуба Виктор Цыганков в хорошем настроении проводит время дома. Компанию молодому футболисту составляет его домашний любимец. Цыганков поделился с фанами фото где его собака в футболке "Динамо" обнимает футболиста.
21-летний футболист начиная с 2015 года успел провести в "Динамо" 123 матча, забить 43 гола и отдать 37 ассистов.
- 19 сентября во первом туре группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" победило шведский "Мальме" 1:0 в Киеве.
- В мае президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал информацию о предложении "Наполи" о трансфере Виктора Цыганкова.
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