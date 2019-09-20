Цыганков одел собаку в футболку "Динамо"

20 сентября, 2019, 16:15

Игрок сборной Украины Виктор Цыганков одел домашнего любимца в футболку киевского "Динамо"

Об этом футболист сообщил в instagram.

После победного матча с "Мальме", игрок национальной сборной Украины и киевского клуба Виктор Цыганков в хорошем настроении проводит время дома. Компанию молодому футболисту составляет его домашний любимец. Цыганков поделился с фанами фото где его собака в футболке "Динамо" обнимает футболиста.

21-летний футболист начиная с 2015 года успел провести в "Динамо" 123 матча, забить 43 гола и отдать 37 ассистов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Viktor Tsygankov (@viktortsygankov) 20 Сен 2019 в 1:45 PDT