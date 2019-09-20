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Espreso.tvСпортЦыганков одел собаку в футболку "Динамо"

Цыганков одел собаку в футболку "Динамо"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Игрок сборной Украины Виктор Цыганков одел домашнего любимца в футболку киевского "Динамо"

Об этом футболист сообщил в instagram.

После победного матча с "Мальме", игрок национальной сборной Украины и киевского клуба Виктор Цыганков в хорошем настроении проводит время дома. Компанию молодому футболисту составляет его домашний любимец. Цыганков поделился с фанами фото где его собака в футболке "Динамо" обнимает футболиста.

21-летний футболист начиная с 2015 года успел провести в "Динамо" 123 матча, забить 43 гола и отдать 37 ассистов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Публикация от Viktor Tsygankov (@viktortsygankov)

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