Суркис рассказал, предлагали ли ему 18 млн евро за Цыганкова
27 мая, 2019, 10:41
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал информацию о предложении "Наполи" в трансфере Виктора Цыганкова за 18 млн евро
Слова Игоря Суркиса приводит программа "Профутбол".
"Ложь. Никто на нас не выходил и никто с нами не разговаривал. Цыганков - основополагающий игрок команды, поэтому я считаю, что он должен некоторое время еще поиграть здесь, всему свое время. Но сейчас на нас не выходил ни один клуб. Сумма в 18 млн кем-то придумана, не хочу даже обсуждать это. Я понимаю, если бы пришло письмо. И тогда мы бы или смеялись, или плакали ", - сказал Суркис.
- 24 мая стало известно, что полузащитника киевского "Динамо" Виктора Цыганкова оценили в 25-30 млн евро.
- 23 мая стало известно, что киевское "Динамо" отказался продавать полузащитника Виктора Цыганкова "Наполи" за 18 млн евро.
- 21 мая футбольный менеджер Ираклий Хведелиани назвал стоимость капитана "Динамо" Виктора Цыганкова.