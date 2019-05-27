Суркис рассказал, предлагали ли ему 18 млн евро за Цыганкова

27 мая, 2019, 10:41

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал информацию о предложении "Наполи" в трансфере Виктора Цыганкова за 18 млн евро

Слова Игоря Суркиса приводит программа "Профутбол".

"Ложь. Никто на нас не выходил и никто с нами не разговаривал. Цыганков - основополагающий игрок команды, поэтому я считаю, что он должен некоторое время еще поиграть здесь, всему свое время. Но сейчас на нас не выходил ни один клуб. Сумма в 18 млн кем-то придумана, не хочу даже обсуждать это. Я понимаю, если бы пришло письмо. И тогда мы бы или смеялись, или плакали ", - сказал Суркис.