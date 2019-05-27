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Espreso.tvСпортСуркис рассказал, предлагали ли ему 18 млн евро за Цыганкова

Суркис рассказал, предлагали ли ему 18 млн евро за Цыганкова


фото: fcdynamo.kiev.ua
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал информацию о предложении "Наполи" в трансфере Виктора Цыганкова за 18 млн евро

Слова Игоря Суркиса приводит программа "Профутбол".

"Ложь. Никто на нас не выходил и никто с нами не разговаривал. Цыганков - основополагающий игрок команды, поэтому я считаю, что он должен некоторое время еще поиграть здесь, всему свое время. Но сейчас на нас не выходил ни один клуб. Сумма в 18 млн кем-то придумана, не хочу даже обсуждать это. Я понимаю, если бы пришло письмо. И тогда мы бы или смеялись, или плакали ", - сказал Суркис.

  • 24 мая стало известно, что полузащитника киевского "Динамо" Виктора Цыганкова оценили в 25-30 млн евро.
  • 23 мая стало известно, что киевское "Динамо" отказался продавать полузащитника Виктора Цыганкова "Наполи" за 18 млн евро.
  • 21 мая футбольный менеджер Ираклий Хведелиани назвал стоимость капитана "Динамо" Виктора Цыганкова.
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