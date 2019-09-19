Витренко прокомментировал трехсторонние консультации в Брюсселе

19 сентября, 2019, 21:32

Украине нужно продолжать готовиться к прекращению транзита с нового года

Об этом исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook.

Он заявил, что Россия не принимает согласованную позицию Украины и Европы. Она заключается в том, что отказ от выполнения решения Стокгольмского арбитража не может быть предпосылкой начала переговоров по новому контракту на транзит.

"Из позитива могу отметить, что стороны готовы продолжить консультации по внедрению в Украине европейских правил и их применению к новому транзитному контракту. Но время до завершения контракта истекает, а переговоры так и не начинаются. Поэтому, к сожалению, нам нужно продолжать готовиться к прекращению транзита с 1 января", - подытожил Витренко.