В Еврокомиссии назвали следующие темы газовых переговоров
19 сентября, 2019, 19:08
В следующий раз стороны обсудят вопросы транзита и прямых поставок газа в Украину
Об этом на брифинге заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Шефчович, передает РБК-Украина .
Шефчович отметил, что переговоры расставили очевидные акценты.
"Для украинской стороны важнейший транзит хорошо работает и объемы газа для европейских потребителей. Российская же сторона акцентировала на прямых поставках газа для украинских пользователей. Это те вопросы, которые будут обсуждаться на последующих переговорах", - рассказал Шефчович.
Он добавил, что Россия согласилась работать над заключением нового контракта по нормам ЕС.
Вопрос объема транзита, тарифов и продолжительности контракта будут обсуждены между "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины".
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