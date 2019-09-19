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Espreso.tvЭкономикаВ Еврокомиссии назвали следующие темы газовых переговоров

В Еврокомиссии назвали следующие темы газовых переговоров

В следующий раз стороны обсудят вопросы транзита и прямых поставок газа в Украину

Об этом на брифинге заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Шефчович, передает РБК-Украина .

Шефчович отметил, что переговоры расставили очевидные акценты.

"Для украинской стороны важнейший транзит хорошо работает и объемы газа для европейских потребителей. Российская же сторона акцентировала на прямых поставках газа для украинских пользователей. Это те вопросы, которые будут обсуждаться на последующих переговорах", - рассказал Шефчович.

Он добавил, что Россия согласилась работать над заключением нового контракта по нормам ЕС.

Вопрос объема транзита, тарифов и продолжительности контракта будут обсуждены между "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины".

  • Министр энергетики Украины Оржель оценил трехсторонние переговоры в Брюсселе как конструктивные
  • Напомним, Россия готова подписать контракт о транзите газа по территории Украины.
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