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Espreso.tvЭкономикаПереговоры по транзиту газа были конструктивными, - Оржель

Переговоры по транзиту газа были конструктивными, - Оржель

Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель оценил трехсторонние переговоры в Брюсселе как конструктивные

Об этом сообщает РБК-Украина.

Он добавил, что стороны в ходе переговоров услышали друг друга.

"Переговоры были конструктивными, стороны слышат друг друга. Мы занимаем активную позицию по поводу безопасности поставок газа. Украина приехала с решениями, которые были приняты на Кабинете министров (об анбандлинге)", - отметил Оржель.

  • Напомним, Россия готова подписать контракт о транзите газа по территории Украины.
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