Переговоры по транзиту газа были конструктивными, - Оржель

19 сентября, 2019, 18:49

Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель оценил трехсторонние переговоры в Брюсселе как конструктивные

Об этом сообщает РБК-Украина.

Он добавил, что стороны в ходе переговоров услышали друг друга.

"Переговоры были конструктивными, стороны слышат друг друга. Мы занимаем активную позицию по поводу безопасности поставок газа. Украина приехала с решениями, которые были приняты на Кабинете министров (об анбандлинге)", - отметил Оржель.