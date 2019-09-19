Переговоры по транзиту газа были конструктивными, - Оржель
19 сентября, 2019, 18:49
Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель оценил трехсторонние переговоры в Брюсселе как конструктивные
Об этом сообщает РБК-Украина.
Он добавил, что стороны в ходе переговоров услышали друг друга.
"Переговоры были конструктивными, стороны слышат друг друга. Мы занимаем активную позицию по поводу безопасности поставок газа. Украина приехала с решениями, которые были приняты на Кабинете министров (об анбандлинге)", - отметил Оржель.
- Напомним, Россия готова подписать контракт о транзите газа по территории Украины.
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