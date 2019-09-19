В ГПУ создали департамент расследования масштабных хищений

19 сентября, 2019, 17:58

Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Руслан Рябошапка

Об этом сообщает пресс служба правоохранительного органа.

"В четверг, 19 сентября 2019 г., генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре Департамента процессуального руководства по особо важным уголовным производствам. В состав департамента будут входить пять отделов", - говорится в сообщении.

Его деятельность будет сосредоточена на преступлениях, связанных с масштабными хищениями государственных средств, правонарушениями в кредитно-финансовой сфере, в частности связанными с выводом средств из банков, в результате чего государство было вынуждено рефинансировать эти банки, производствами по посягательств на права инвесторов, легализации преступных доходов и нарушений в экологической сфере.