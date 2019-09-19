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Espreso.tvОбществоВ ГПУ создали департамент расследования масштабных хищений

В ГПУ создали департамент расследования масштабных хищений


фото: rbc
Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Руслан Рябошапка

Об этом сообщает пресс служба правоохранительного органа.

"В четверг, 19 сентября 2019 г., генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре Департамента процессуального руководства по особо важным уголовным производствам. В состав департамента будут входить пять отделов", - говорится в сообщении.

Его деятельность будет сосредоточена на преступлениях, связанных с масштабными хищениями государственных средств, правонарушениями в кредитно-финансовой сфере, в частности связанными с выводом средств из банков, в результате чего государство было вынуждено рефинансировать эти банки, производствами по посягательств на права инвесторов, легализации преступных доходов и нарушений в экологической сфере.

  • Руслан Рябошапка пообещал, что команда следователей и прокуроров, которые расследуют дела Майдана, смогут и дальше работать по этому направлению.
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