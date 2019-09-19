Россия готова подписать контракт о транзите газа по территории Украины, - росСМИ

19 сентября, 2019, 18:38

РФ на трехсторонних переговорах по газу в Брюсселе выразила готовность подписать с Украиной транзитный контракт согласно нормам Евросоюза

Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Новак назвал переговоры "конструктивными впервые за много лет". Он также заявил, что Москва готова работать с Киевом по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транзита газа.

Россия предлагает пролонгировать договор о транзите газа через Украину на короткий срок в том случае, если не будут введены новые требования Евросоюза. Сегодня конкретные объемы не обсуждались, были обсуждены только правовые аспекты.

Украина, Еврокомиссия и Россия договорились продолжить переговорный процесс в месяц.