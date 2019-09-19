В ЕС отреагировали на начатое правительством Украины разделение "Нафтогаза"

19 сентября, 2019, 16:53

Вице-президент Еврокомиссии Шефчович поблагодарил за принятое накануне украинским правительством решение об анбандлинге НАК "Нафтогаз Украины"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы приветствуем существенный прогресс в анбандлинге "Нафтогаза Украины" как элемент, важный для успешного результата трехсторонних переговоров", - написал он на своей странице в Twitter после переговоров с украинским министром энергетики.

Миссия Украины в ЕС сообщила, что на встрече Шефчовича с украинской делегацией была подтверждена общая позиция: "европейские правила и стандарты должны быть полностью соблюдены".

"Начали новый раунд трехсторонних газовых переговоров. Настроение, как и погода за окном, замечательные", - прокомментировал, в свою очередь, первые встречи в Брюсселе перед трехсторонними переговорами глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.