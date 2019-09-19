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Espreso.tvОбществоВ ЕС отреагировали на начатое правительством Украины разделение "Нафтогаза"

В ЕС отреагировали на начатое правительством Украины разделение "Нафтогаза"


фото: reuters
Вице-президент Еврокомиссии Шефчович поблагодарил за принятое накануне украинским правительством решение об анбандлинге НАК "Нафтогаз Украины"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы приветствуем существенный прогресс в анбандлинге "Нафтогаза Украины" как элемент, важный для успешного результата трехсторонних переговоров", - написал он на своей странице в Twitter после переговоров с украинским министром энергетики.

Миссия Украины в ЕС сообщила, что на встрече Шефчовича с украинской делегацией была подтверждена общая позиция: "европейские правила и стандарты должны быть полностью соблюдены".

"Начали новый раунд трехсторонних газовых переговоров. Настроение, как и погода за окном, замечательные", - прокомментировал, в свою очередь, первые встречи в Брюсселе перед трехсторонними переговорами глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

  • Напомним, 18 сентября Кабинет министров Украины утвердил новую модель выделения из подчинения Нафтогаза газотранспортной системы. Этот шаг был необходим для заключения договора на транзит газа.

  • Впоследствии Кабинет Министров Украины обнародовал постановление плана отделения от "Нафтогаза" независимого оператора украинской газотранспортной системы.

  • Анбандлинг - требование ЕС в рамках Третьего энергетического пакета, которое предусматривает, что одна и та же компания не может одновременно добывать, транспортировать и продавать газ.

  • Модель анбандлинга была одним из крупнейших противоречий между правительством Владимира Гройсмана и "Нафтогаза". В правительстве настаивали на модели ownership unbundling (OU), а НАК - на модели ISO (Independent System Operator).

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