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Espreso.tvОбществоПравительство утвердило новую модель разделения Нафтогаза

Правительство утвердило новую модель разделения Нафтогаза


фото: goldring
Кабинет министров Украины утвердил новую модель выделения из подчинения Нафтогаза газотранспортной системы. Этот шаг был необходим для заключения договора на транзит газа

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

"Наконец мы отделили транспортировки природного газа от его добычи и поставки. Это то, чего не могли сделать в течение последних трех лет. Мы создали независимого оператора в полном соответствии с требованиями европейского законодательства ", - пояснил Гончарук.

"Анбандлинг откроет возможность для привлечения инвестиций в украинскую ГТС", - отметил он.

Полномочия по управлению 100% корпоративными правами государства АО "Магистральные газопроводы" правительство намерено передать в Министерство финансов.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время пресс-конференции, посвященной итогам заседания правительства отметил:

"Могу констатировать: да, мы приняли необходимые решения для того, чтобы обеспечить отделение газотранспортной системы и подписание договора в соответствии с требованиями европейского законодательства", - сообщил Оржель.

  • Отметим, анбандлинг - требование ЕС в рамках Третьего энергетического пакета, которое предусматривает, что одна и та же компания не может одновременно добывать, транспортировать и продавать газ.
  • Модель анбандлингу была одним из крупнейших противоречий между правительством Владимира Гройсмана и "Нафтогаза". В правительстве настаивали на модели ownership unbundling (OU), а НАК - на модели ISO (Independent System Operator).
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