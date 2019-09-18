Правительство утвердило новую модель разделения Нафтогаза
Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
"Наконец мы отделили транспортировки природного газа от его добычи и поставки. Это то, чего не могли сделать в течение последних трех лет. Мы создали независимого оператора в полном соответствии с требованиями европейского законодательства ", - пояснил Гончарук.
"Анбандлинг откроет возможность для привлечения инвестиций в украинскую ГТС", - отметил он.
Полномочия по управлению 100% корпоративными правами государства АО "Магистральные газопроводы" правительство намерено передать в Министерство финансов.
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время пресс-конференции, посвященной итогам заседания правительства отметил:
"Могу констатировать: да, мы приняли необходимые решения для того, чтобы обеспечить отделение газотранспортной системы и подписание договора в соответствии с требованиями европейского законодательства", - сообщил Оржель.
- Отметим, анбандлинг - требование ЕС в рамках Третьего энергетического пакета, которое предусматривает, что одна и та же компания не может одновременно добывать, транспортировать и продавать газ.
- Модель анбандлингу была одним из крупнейших противоречий между правительством Владимира Гройсмана и "Нафтогаза". В правительстве настаивали на модели ownership unbundling (OU), а НАК - на модели ISO (Independent System Operator).
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