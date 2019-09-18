Правительство утвердило новую модель разделения Нафтогаза

18 сентября, 2019, 13:57

Кабинет министров Украины утвердил новую модель выделения из подчинения Нафтогаза газотранспортной системы. Этот шаг был необходим для заключения договора на транзит газа

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

"Наконец мы отделили транспортировки природного газа от его добычи и поставки. Это то, чего не могли сделать в течение последних трех лет. Мы создали независимого оператора в полном соответствии с требованиями европейского законодательства ", - пояснил Гончарук.

"Анбандлинг откроет возможность для привлечения инвестиций в украинскую ГТС", - отметил он.

Полномочия по управлению 100% корпоративными правами государства АО "Магистральные газопроводы" правительство намерено передать в Министерство финансов.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время пресс-конференции, посвященной итогам заседания правительства отметил:

"Могу констатировать: да, мы приняли необходимые решения для того, чтобы обеспечить отделение газотранспортной системы и подписание договора в соответствии с требованиями европейского законодательства", - сообщил Оржель.