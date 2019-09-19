Правительство опубликовало план отделения Нафтогаза
Об этом сообщается на правительственном портале .
Кабмин определил модель отделения ГТС от "Нафтогаза" как такую, что находится в госсобственности и не подлежит приватизации.
При этом общество с ограниченной ответственностью "Оператор газотранспортной системы Украины" сможет подать в НКРЕКП запрос на сертификацию оператора газотранспортной системы.
Правительство утвердило план мероприятий по выполнению требований о независимости оператора газотранспортной системы. В числе мер - внесение законопроекта об изменениях в законодательство о газотранспортной системе до 10 октября и увеличение уставного капитала "Оператора ГТСУ".
Увеличение уставного капитала планируется достичь путем отчуждения "Укртрансгазом" собственных внеоборотных и оборотных материальных активов, используемых в процессе осуществления деятельности по транспортировке газа. Дедлайн - 1 декабря.
Кроме того, Кабмин проведет инвентаризацию имущества, используемого при транспортировке газа до 10 октября, и оценит долю в уставном капитале "Оператора газотранспортной системы Украины" до 1 декабря.
Также правительство рассмотрит до 1 ноября проект договора купли-продажи доли в уставном капитале "Оператор ГТСУ" в размере 100% уставного капитала между "Укртрансгазом" и "магистральным газопроводам Украины" на условиях рассрочки на 15 лет.
Права перейдут оператору с 1 января 2020 года. Кроме того, правительство до нового года обеспечит полную передачу имущества "Оператору ГТСУ".
- Напомним, 18 сентября Кабинет министров Украины утвердил новую модель выделения из подчинения Нафтогаза газотранспортной системы. Этот шаг был необходим для заключения договора на транзит газа.
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019