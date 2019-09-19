Правительство опубликовало план отделения Нафтогаза

19 сентября, 2019, 13:22

Кабинет Министров Украины обнародовал постановление плана отделения от "Нафтогаза" независимого оператора украинской газотранспортной системы

Об этом сообщается на правительственном портале .

Кабмин определил модель отделения ГТС от "Нафтогаза" как такую, что находится в госсобственности и не подлежит приватизации.

При этом общество с ограниченной ответственностью "Оператор газотранспортной системы Украины" сможет подать в НКРЕКП запрос на сертификацию оператора газотранспортной системы.

Правительство утвердило план мероприятий по выполнению требований о независимости оператора газотранспортной системы. В числе мер - внесение законопроекта об изменениях в законодательство о газотранспортной системе до 10 октября и увеличение уставного капитала "Оператора ГТСУ".

Увеличение уставного капитала планируется достичь путем отчуждения "Укртрансгазом" собственных внеоборотных и оборотных материальных активов, используемых в процессе осуществления деятельности по транспортировке газа. Дедлайн - 1 декабря.

Кроме того, Кабмин проведет инвентаризацию имущества, используемого при транспортировке газа до 10 октября, и оценит долю в уставном капитале "Оператора газотранспортной системы Украины" до 1 декабря.

Также правительство рассмотрит до 1 ноября проект договора купли-продажи доли в уставном капитале "Оператор ГТСУ" в размере 100% уставного капитала между "Укртрансгазом" и "магистральным газопроводам Украины" на условиях рассрочки на 15 лет.

Права перейдут оператору с 1 января 2020 года. Кроме того, правительство до нового года обеспечит полную передачу имущества "Оператору ГТСУ".