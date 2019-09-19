Сенцов посетил в больнице Балуха, Панова и Сущенко
19 сентября, 2019, 12:04
Уже бывший политзаключенный украинский режиссер Олег Сенцов навестил в больнице "Феофания" других освобожденных пленников Кремля, нуждающихся в лечении
Об этом он сообщил в Facebook.
В частности, речь идет про Владимире Балуха, Романа Сущенко и Евгения Панова.
"В больнице с Балухом, Сущенко и Пановым. Все в порядке, ребята выздоравливают", - подписал фотографию Сенцов.
Напомним, что в больнице "Феофания" осталось 8 освобожденных из плена РФ украинцев.
- 7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен пленными по формуле "35 на 35".
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