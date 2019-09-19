Сенцов посетил в больнице Балуха, Панова и Сущенко

19 сентября, 2019, 12:04

Уже бывший политзаключенный украинский режиссер Олег Сенцов навестил в больнице "Феофания" других освобожденных пленников Кремля, нуждающихся в лечении

Об этом он сообщил в Facebook.

В частности, речь идет про Владимире Балуха, Романа Сущенко и Евгения Панова.

"В больнице с Балухом, Сущенко и Пановым. Все в порядке, ребята выздоравливают", - подписал фотографию Сенцов.

Напомним, что в больнице "Феофания" осталось 8 освобожденных из плена РФ украинцев.