В больнице "Феофания" осталось 8 освобожденных из плена РФ украинцев

9 сентября, 2019, 13:41

Сначала в больнице было 11 бывших пленников Кремля, но пока их осталось 8

Об этом сообщает ТСН.

"Их было 11, но Клиха сразу перевели в военный госпиталь, ведь ему нужна специализированная помощь. Сущенко будет получать помощь амбулаторно. Сенцов не находится на лечении, но держит связь с врачами. Попросил, чтобы врачи осмотрели его маму, которая приехала в Киев из Крыма ", - рассказал главный врач" Феофании "Игорь Семенов.

Отмечается, что те восемь, которые остались, находятся вместе с родственниками и прошли уже обследования, а основательная диагностика продлится 3-4 дня.

Семенов заверил, что "тяжелых" пациентов среди бывших политзаключенных и военнопленных нет.

Сейчас продолжаются переговоры, чтобы начать психологическую реабилитацию, которая может быть длительной: до года, когда человек адаптируется к сегодняшним условиям.

Напомним, 7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен пленными по формуле "35 на 35".