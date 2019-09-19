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Espreso.tvСпортРоссийский клуб опозорился в Лиге Европы

Российский клуб опозорился в Лиге Европы


фото: REUTERS
В первом туре группового раунда Лиги Европы швейцарский "Базель" разгромил российский "Краснодар" - 5: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига Европы

Групповой раунд, 1-й тур

Группа C

"Базель" (Швейцария) - "Краснодар" (Россия) 5: 0

Голы: Буа, 9, 40, Дзуффи, 52, Вильена, 54 (ав), Окафор, 79.

"Базель": Омлин, Петретто, Альдер, Джюмерт, Видмер, Джака, Фрай, Дзуффи (Кампо, 80), Буа, Штокер (Окафор, 58), Кабрал (Риверос, 66).

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Вильена, Камболов (Уткин, 46), Олссон (Намли, 60), Сулейманов, Вандерсон, Игнатьев (Берг, 67).

  • 19 сентября в первом туре группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" победило шведский "Мальме" 1: 0 в Киеве.
  • Напомним, "Динамо" начинало нынешнюю еврокубковую кампанию в квалификации Лиги чемпионов, но уступило там бельгийскому "Брюгге" .
  • Напомним, "Александрия" в этом сезоне напрямую попала в групповой турнир Лиги Европы на правах бронзового призера чемпионата Украины.
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