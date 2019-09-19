Операция на мосту Метро: министерство ветеранов будет защищать "минера" Белько
19 сентября, 2019, 09:15
Министерство по делам ветеранов будет защищать интересы Алексея Белько, как и любого участника российско-украинской войны
Об этом говорится в заявлении ведомства в Facebook.
"Министерство отмечает, что оно будет защищать интересы Алексея Белько как и любого участника российско-украинской войны, в частности его право на уважение, справедливое рассмотрение этого дела и помощь при необходимости. Мы не позволим использовать этот инцидент для очернения бойцов и ветеранов, или для раскола между ними и остальным обществом ", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что команда министерства готова предоставить любую помощь в коммуникации между Алексеем Белько и теми, кого это может касаться на официальном или неофициальном уровне (при необходимости), как административными, так и общественными каналами.
- Напомним, 18 сентября в Киеве мужчина угрожал взорвать мост Метро.
- Полиция установила личность "минера" - 42-летний крымчанин Алексей Белько, который принимал участие в АТО.
- Позже его задержали. Бельку грозит пожизненное заключение.
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