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Espreso.tvОбществоОперация на мосту Метро: министерство ветеранов будет защищать "минера" Белько

Операция на мосту Метро: министерство ветеранов будет защищать "минера" Белько

Министерство по делам ветеранов будет защищать интересы Алексея Белько, как и любого участника российско-украинской войны

Об этом говорится в заявлении ведомства в Facebook.

"Министерство отмечает, что оно будет защищать интересы Алексея Белько как и любого участника российско-украинской войны, в частности его право на уважение, справедливое рассмотрение этого дела и помощь при необходимости. Мы не позволим использовать этот инцидент для очернения бойцов и ветеранов, или для раскола между ними и остальным обществом ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что команда министерства готова предоставить любую помощь в коммуникации между Алексеем Белько и теми, кого это может касаться на официальном или неофициальном уровне (при необходимости), как административными, так и общественными каналами.

  • Напомним, 18 сентября в Киеве мужчина угрожал взорвать мост Метро.
  • Полиция установила личность "минера" - 42-летний крымчанин Алексей Белько, который принимал участие в АТО.
  • Позже его задержали. Бельку грозит пожизненное заключение.

 

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