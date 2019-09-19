Операция на мосту Метро: министерство ветеранов будет защищать "минера" Белько

19 сентября, 2019, 09:15

Министерство по делам ветеранов будет защищать интересы Алексея Белько, как и любого участника российско-украинской войны

Об этом говорится в заявлении ведомства в Facebook.

"Министерство отмечает, что оно будет защищать интересы Алексея Белько как и любого участника российско-украинской войны, в частности его право на уважение, справедливое рассмотрение этого дела и помощь при необходимости. Мы не позволим использовать этот инцидент для очернения бойцов и ветеранов, или для раскола между ними и остальным обществом ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что команда министерства готова предоставить любую помощь в коммуникации между Алексеем Белько и теми, кого это может касаться на официальном или неофициальном уровне (при необходимости), как административными, так и общественными каналами.