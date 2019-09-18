Террористу с моста Метро грозит пожизненное заключение, - Крищенко

18 сентября, 2019, 20:14

Начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко считает, что преступник был под действием каких-то веществ

Об этом он сообщил журналистам, передает Еспресо.TV.

"Когда мы изучали место событий с квадрокоптера, он (подозреваемый, - ред.) из охотничьего оружия повредил один квадрокоптер, который упал в реку. Поэтому мы поняли, что он вооружен, у него может быть взрывчатка", - сказал Крищенко.

По его словам, сейчас возбуждено производство - приготовление к совершению террористического акта.

"В зависимости от последствий ему грозит даже до пожизненного заключения. Его задерживали: он вышел и силовыми действиями он был задержан", - отметил глава киевской полиции.

По личным наблюдениям Крищенко, преступник был под действием каких-то веществ. Но он добавил, что будет проведена экспертиза.

"Огонь не открывали, была информация о взрывчатке, поэтому мы считали, что она есть. Впоследствии предоставим результат", - добавил он.