Террористу с моста Метро грозит пожизненное заключение, - Крищенко
Об этом он сообщил журналистам, передает Еспресо.TV.
"Когда мы изучали место событий с квадрокоптера, он (подозреваемый, - ред.) из охотничьего оружия повредил один квадрокоптер, который упал в реку. Поэтому мы поняли, что он вооружен, у него может быть взрывчатка", - сказал Крищенко.
По его словам, сейчас возбуждено производство - приготовление к совершению террористического акта.
"В зависимости от последствий ему грозит даже до пожизненного заключения. Его задерживали: он вышел и силовыми действиями он был задержан", - отметил глава киевской полиции.
По личным наблюдениям Крищенко, преступник был под действием каких-то веществ. Но он добавил, что будет проведена экспертиза.
"Огонь не открывали, была информация о взрывчатке, поэтому мы считали, что она есть. Впоследствии предоставим результат", - добавил он.
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