Зеленский отреагировал на петицию о запрете госфинансирования партий
В своем ответе на петицию об отмене государственного финансирования политических партий президент Владимир Зеленский заявил, что внес в Раду законопроект, который предусматривает господдержку для тех партий, которые сумели преодолеть барьер в пять процентов на выборах.
Президент подчеркнул, что госфинансирование партий - это рекомендация международных организаций, таких как Венецианская комиссия и ОБСЕ.
Однако петиция с требованием отменить этот механизм набрала более 25 тысяч голосов.
Новый президентский законопроект предусматривает сокращение ежегодного объема финансирования "с двух до одной сотой размера минимальной зарплаты, умноженной на количество избирателей, принявших участие в голосовании".
- Напомним, НАПК назвало 11 партий, которые получат госфинансирование с 1 января.
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
-
Читайте также
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-