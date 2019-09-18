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Espreso.tvОбществоЗеленский отреагировал на петицию о запрете госфинансирования партий

Зеленский отреагировал на петицию о запрете госфинансирования партий


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский внес предложение предоставлять деньги только тем партиям, которые преодолели пятипроцентный барьер

В своем ответе на петицию об отмене государственного финансирования политических партий президент Владимир Зеленский заявил, что внес в Раду законопроект, который предусматривает господдержку для тех партий, которые сумели преодолеть барьер в пять процентов на выборах.

Президент подчеркнул, что госфинансирование партий - это рекомендация международных организаций, таких как Венецианская комиссия и ОБСЕ.

Однако петиция с требованием отменить этот механизм набрала более 25 тысяч голосов.

Новый президентский законопроект предусматривает сокращение ежегодного объема финансирования "с двух до одной сотой размера минимальной зарплаты, умноженной на количество избирателей, принявших участие в голосовании".

  • Напомним, НАПК назвало 11 партий, которые получат госфинансирование с 1 января.
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