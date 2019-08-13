НАПК назвало 11 партий, которые получат госфинансирование

13 августа, 2019, 19:19

Государственное финансирование получат 11 политических партий, участвовавших в парламентских выборах

Об этом сообщает пресс-служба НАПК в Facebook.

Средства из госбюджета получат следующие партии:

"Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Украинская стратегия Гройсмана", "Партия Шария" "Всеукраинское объединение "Свобода".

Отмечается, что финансирование начнется с 1 января, а также они получат деньги "за время, прошедшее со дня, следующего за днем открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва".