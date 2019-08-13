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Espreso.tvОбществоНАПК назвало 11 партий, которые получат госфинансирование

НАПК назвало 11 партий, которые получат госфинансирование

Государственное финансирование получат 11 политических партий, участвовавших в парламентских выборах

Об этом сообщает пресс-служба НАПК в Facebook.

Средства из госбюджета получат следующие партии:

  1. "Слуга народа",
  2. "Оппозиционная платформа - За жизнь",
  3. "Всеукраинское объединение "Батькивщина",
  4. "Европейская солидарность",
  5. "Голос",
  6. "Радикальная партия Олега Ляшко",
  7. "Сила и честь",
  8. "Оппозиционный блок",
  9. "Украинская стратегия Гройсмана",
  10. "Партия Шария"
  11. "Всеукраинское объединение "Свобода".

Отмечается, что финансирование начнется с 1 января, а также они получат деньги "за время, прошедшее со дня, следующего за днем открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва".

 

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