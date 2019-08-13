НАПК назвало 11 партий, которые получат госфинансирование
13 августа, 2019, 19:19
Государственное финансирование получат 11 политических партий, участвовавших в парламентских выборах
Об этом сообщает пресс-служба НАПК в Facebook.
Средства из госбюджета получат следующие партии:
- "Слуга народа",
- "Оппозиционная платформа - За жизнь",
- "Всеукраинское объединение "Батькивщина",
- "Европейская солидарность",
- "Голос",
- "Радикальная партия Олега Ляшко",
- "Сила и честь",
- "Оппозиционный блок",
- "Украинская стратегия Гройсмана",
- "Партия Шария"
- "Всеукраинское объединение "Свобода".
Отмечается, что финансирование начнется с 1 января, а также они получат деньги "за время, прошедшее со дня, следующего за днем открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва".
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