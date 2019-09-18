В Киеве парализовано движение из-за перекрытия моста Метро
18 сентября, 2019, 18:34
Из-за перекрытия моста Метро в Киеве образовались многочисленные пробки, движение в городе парализовано
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В городе образовались многочисленные пробки.
Ранее поступило сообщение о том, что неизвестный заблокировал движение на мосту Метро и угрожает взорвать его .
В Киеве возле моста Метро, где неизвестный угрожает взрывом, проводится специальная полицейская операция .
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