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Espreso.tvОбществоВ Киеве парализовано движение из-за перекрытия моста Метро

В Киеве парализовано движение из-за перекрытия моста Метро

Из-за перекрытия моста Метро в Киеве образовались многочисленные пробки, движение в городе парализовано

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В городе образовались многочисленные пробки.

Ранее поступило сообщение о том, что неизвестный заблокировал движение на мосту Метро и угрожает взорвать его .

В Киеве возле моста Метро, где неизвестный угрожает взрывом, проводится специальная полицейская операция .

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