Минирование моста Метро в Киеве: неизвестный стреляет из автомата, приехали бронемашины

18 сентября, 2019, 18:07

В Киеве мужчина, который угрожает полиции взорвать мост Метро, стреляет из автомата в воздух

Об этом сообщает theБабель со ссылкой на правоохранителей.

Неизвестный подъехал на мост в автомобиле белого цвета. Мужчина одет в камуфляжную форму с голубым беретом.

По словам полицейских, мужчина обвязал себя желто-голубым флагом. Имеет длинные волосы, 180 см роста, на вид около 35 лет.