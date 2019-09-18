Минирование моста Метро в Киеве: неизвестный стреляет из автомата, приехали бронемашины
18 сентября, 2019, 18:07
В Киеве мужчина, который угрожает полиции взорвать мост Метро, стреляет из автомата в воздух
Читайте также
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
-
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
Читайте также
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
-