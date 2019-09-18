Минировании моста Метро: полиция ввела в Киеве специальный оперативный план
18 сентября, 2019, 18:26
В Киеве возле моста Метро, где неизвестный угрожает взрывом, проводится специальная полицейская операция
Об этом заявили в пресс-службе полиции Киева
Правоохранители ввели в столице специальный оперативный план. Сейчас на месте происшествия находится руководство Главного и территориального управлений полиции, наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназовцы и специалисты взрывотехнической службы.
"Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто. Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту", - сказал глава киевской полиции Андрей Крищенко.
- Ранее поступило сообщение о том, что неизвестный заблокировал движение на мосту Метро и угрожает взорвать его .
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019