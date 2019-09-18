 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМинировании моста Метро: полиция ввела в Киеве специальный оперативный план

Минировании моста Метро: полиция ввела в Киеве специальный оперативный план

В Киеве возле моста Метро, где неизвестный угрожает взрывом, проводится специальная полицейская операция

Об этом заявили в пресс-службе полиции Киева

Правоохранители ввели в столице специальный оперативный план. Сейчас на месте происшествия находится руководство Главного и территориального управлений полиции, наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназовцы и специалисты взрывотехнической службы.

"Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто. Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту", - сказал глава киевской полиции Андрей Крищенко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 сентября, 2019 среда

больше новостей

18 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать