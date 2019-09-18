Минировании моста Метро: полиция ввела в Киеве специальный оперативный план

18 сентября, 2019, 18:26

В Киеве возле моста Метро, где неизвестный угрожает взрывом, проводится специальная полицейская операция

Об этом заявили в пресс-службе полиции Киева

Правоохранители ввели в столице специальный оперативный план. Сейчас на месте происшествия находится руководство Главного и территориального управлений полиции, наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназовцы и специалисты взрывотехнической службы.

"Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто. Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту", - сказал глава киевской полиции Андрей Крищенко.