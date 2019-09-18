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Espreso.tvОбществоТройное убийство на Николаевщине: задержанный оказался коллегой жертв

Тройное убийство на Николаевщине: задержанный оказался коллегой жертв

За совершение тройного убийства работников АЗС николаевские полицейские задержали коллегу погибших

Об этом сообщает Нацполиция Николаевской области.

По предварительной информации, 48-летний злоумышленник, ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, расстрелял мужчин 33, 51 и 59 лет из-за неприязненных отношений. Также полицейские изъяли с места преступления его заявление на увольнение.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий и согласованных и профессиональных действий личность вооруженного преступника установили и разыскали оперативники Управления уголовного розыска и стратегических расследований николаевского главка полиции. Он находился по месту жительства в Ингульском районе.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Продолжается расследование уголовного производства, начатого по признакам п. 2 ч. 2 ст. ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство двух или более лиц". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы. Процессуальное руководство осуществляет областная прокуратура.

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