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Espreso.tvОбществоНа Николаевщине нашли тела трех убитых работников автозаправки

На Николаевщине нашли тела трех убитых работников автозаправки

Ночью полиции сообщили об обнаружении тел работников автозаправочной станции с огнестрельными ранениями

Об этом сообщает пресс служба полиции Николаевщины в Facebook.

Полиция расследует обстоятельства гибели трех человек, тела которых буди найдены в Николаеве на АЗС.

В городе введена специальная полицейскую операцию "Сирена".

Сейчас на месте происшествия работают следователи, оперативники Главного управления, криминалисты, кинолог со служебной собакой, эксперты.

Все обстоятельства преступления устанавливаются.

Сведения о событии внесены в Едрей по ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".

 

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