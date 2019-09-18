На Николаевщине нашли тела трех убитых работников автозаправки

18 сентября, 2019, 14:47

Ночью полиции сообщили об обнаружении тел работников автозаправочной станции с огнестрельными ранениями

Об этом сообщает пресс служба полиции Николаевщины в Facebook.

Полиция расследует обстоятельства гибели трех человек, тела которых буди найдены в Николаеве на АЗС.

В городе введена специальная полицейскую операцию "Сирена".

Сейчас на месте происшествия работают следователи, оперативники Главного управления, криминалисты, кинолог со служебной собакой, эксперты.

Все обстоятельства преступления устанавливаются.

Сведения о событии внесены в Едрей по ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".