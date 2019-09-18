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Espreso.tvОбществоТройное убийство на Николаевщине: полиция задержала подозреваемого

Тройное убийство на Николаевщине: полиция задержала подозреваемого

Мужчина в момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль, сообщается на сайте Нацполиции.

По его словам, полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемого в совершении тройного убийства.

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"Оперативники быстро установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении убийства трех сотрудников АЗС в городе Николаеве. Злоумышленник на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить мотив своего поступка не смог", - отметил Евгений Коваль.

Он добавил, что устанавливаются мотивы совершения преступления.

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