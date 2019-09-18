Тройное убийство на Николаевщине: полиция задержала подозреваемого

18 сентября, 2019, 19:50

Мужчина в момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль, сообщается на сайте Нацполиции.

По его словам, полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемого в совершении тройного убийства.

"Оперативники быстро установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении убийства трех сотрудников АЗС в городе Николаеве. Злоумышленник на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить мотив своего поступка не смог", - отметил Евгений Коваль.

Он добавил, что устанавливаются мотивы совершения преступления.

18 сентября на Николаевщине нашли тела трех убитых работников АЗС