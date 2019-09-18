 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирТрамп назвал пять кандидатов на должность Болтона

Трамп назвал пять кандидатов на должность Болтона


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп назвал пять кандидатур, которые могут занять пост советника по национальной безопасности, которую до этого занимал Джон Болтон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

По словам Трампа, на вакантную должность претендуют помощник по вопросам безопасности вице-президента Майка Пэнси Кот Келлог, спецпредставитель президента по вопросам заложников Роберт О'Брайен, бывший офицер ЦРУ Фред Флитц, бывший исполнительный секретарь Совета национальной безопасности Год Уоддел и заместитель министра энергетики по вопросам ядерной безопасности Лиза Гордон-Хагерти.

Особенно Трамп при этом отметил Келлога: "Я люблю его, потому что он с нами с самого начала".

Позже в Белом доме сообщили, что это не полный список кандидатур, которые рассматриваются.

Ранее во вторник Трамп сообщил об увольнении Болтона. "Я проинформировал Джона Болтона вчера вечером, что Белый дом больше не нуждается в его услугах", - написал Трамп в Твиттере.

Исполнять обязанности советника президента США по нацбезопасности будет Чарльз Каппермен, сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 сентября, 2019 среда

больше новостей

18 сентября, 2019 среда

17 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать