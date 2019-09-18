Трамп назвал пять кандидатов на должность Болтона
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .
По словам Трампа, на вакантную должность претендуют помощник по вопросам безопасности вице-президента Майка Пэнси Кот Келлог, спецпредставитель президента по вопросам заложников Роберт О'Брайен, бывший офицер ЦРУ Фред Флитц, бывший исполнительный секретарь Совета национальной безопасности Год Уоддел и заместитель министра энергетики по вопросам ядерной безопасности Лиза Гордон-Хагерти.
Особенно Трамп при этом отметил Келлога: "Я люблю его, потому что он с нами с самого начала".
Позже в Белом доме сообщили, что это не полный список кандидатур, которые рассматриваются.
Ранее во вторник Трамп сообщил об увольнении Болтона. "Я проинформировал Джона Болтона вчера вечером, что Белый дом больше не нуждается в его услугах", - написал Трамп в Твиттере.
Исполнять обязанности советника президента США по нацбезопасности будет Чарльз Каппермен, сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.
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