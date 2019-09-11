В Белом доме определились с временной заменой Болтону

11 сентября, 2019, 10:36

В Белом доме заявили, что исполнять обязанности советника президента США по нацбезопасности вместо отправленного в отставку Джона Болтона будет Чарльз Каппермен

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

С января Каппермен занимал должность заместителя советника по нацбезопасности Джона Болтона.

По словам представителя американской администрации Хогана Гидли, "Чарльз Каппермен будет исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности".

10 сентября президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона, заявив, что его по "слуги в Белом доме больше не нужны".

Болтон ответил, что сам предложил уйти в отставку.

Джон Болтон занимал эту должность с марта 2018 года. Он стал третьим советником Трампа по нацбезопасности - после Майкла Флинна и Герберта Макмастера.