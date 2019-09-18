Террорист на мосту Метро оказался участником АТО из Крыма

18 сентября, 2019, 19:30

Белько Алексей, который угрожает взорвать мост Метро в Киеве, воевал на Донбассе

Об этом сообщил в Телеграмм-канале лидер украинской праворадикальной организации С14 Евгений Карась.

"Белько Алексей, 42 года, из Крыма. В камуфляже с автоматом и говорит, что со взрывчаткой. Остановился на мосту Метро. Машет флагом Украины", - сообщил Карась.

Он добавил, что полиция подогнала БТР и снайперов. На БТР подняли флаг Украины. "Вероятно, чтобы немного успокоить мужчину. Ожидаем, что дальше", - написал Карась.

Напомним, в Киеве мужчина, который угрожает полиции взорвать мост Метро, стреляет из автомата в воздух

Спецназовцы движутся в сторону террориста