Террорист на мосту Метро оказался участником АТО из Крыма
18 сентября, 2019, 19:30
Белько Алексей, который угрожает взорвать мост Метро в Киеве, воевал на Донбассе
Об этом сообщил в Телеграмм-канале лидер украинской праворадикальной организации С14 Евгений Карась.
"Белько Алексей, 42 года, из Крыма. В камуфляже с автоматом и говорит, что со взрывчаткой. Остановился на мосту Метро. Машет флагом Украины", - сообщил Карась.
Он добавил, что полиция подогнала БТР и снайперов. На БТР подняли флаг Украины. "Вероятно, чтобы немного успокоить мужчину. Ожидаем, что дальше", - написал Карась.
Напомним, в Киеве мужчина, который угрожает полиции взорвать мост Метро, стреляет из автомата в воздух
Спецназовцы движутся в сторону террориста
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