Минирование моста Метро в Киеве: спецназовцы движутся в сторону террориста
18 сентября, 2019, 19:27
На мост Метро в Киеве выехали два БТР, начали двигаться спецназовцы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Киеве продолжается спеоперация.
На мосту Метро сначала движется БТР, а за ним бронемашина Козак. Карета "скорой" подъехала к лифту на мосту.
Также на мосту работают снайперы.
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