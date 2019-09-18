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Espreso.tvОбществоМинирование моста Метро в Киеве: спецназовцы движутся в сторону террориста

Минирование моста Метро в Киеве: спецназовцы движутся в сторону террориста

На мост Метро в Киеве выехали два БТР, начали двигаться спецназовцы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Киеве продолжается спеоперация.

На мосту Метро сначала движется БТР, а за ним бронемашина Козак. Карета "скорой" подъехала к лифту на мосту.

Также на мосту работают снайперы.

 

 

 

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