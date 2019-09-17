Лидер "Реала" пропустит матч Лиги чемпионов против ПСЖ

17 сентября, 2019, 13:34

Капитан испанского "Реала" Серхио Рамос пропустит матч Лиги чемпионов против французского ПСЖ из-за травмы

Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Капитан сборной Испании и мадридского "Реала" Серхио Рамос пропустит первый матч группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ. Звездный защитник не успел восстановиться после травмы.

14 сентября в поединке против "Леванте" (3: 2), Серхио Рамос получил повреждение, после чего был заменен главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом.

Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ - "Реал" состоится 18 сентября в Париже. Начало в 22:00.