Лидер "Реала" пропустит матч Лиги чемпионов против ПСЖ
17 сентября, 2019, 13:34
Капитан испанского "Реала" Серхио Рамос пропустит матч Лиги чемпионов против французского ПСЖ из-за травмы
Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.
Капитан сборной Испании и мадридского "Реала" Серхио Рамос пропустит первый матч группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ. Звездный защитник не успел восстановиться после травмы.
14 сентября в поединке против "Леванте" (3: 2), Серхио Рамос получил повреждение, после чего был заменен главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом.
Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ - "Реал" состоится 18 сентября в Париже. Начало в 22:00.
- 14 сентября, в 4-м туре чемпионата Испании по футболу "Реал" победил "Леванте" в дебютном матче бельгийского хавбека Эдена Азара за мадридский клуб.
- 11 сентября стало известно, что украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин станет вторым голкипером в клубе, если получит достаточно игровой практики при аренде в "Вальядолиде".
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