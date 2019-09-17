Зинченко в топ-3 АПЛ по количеству передач
17 сентября, 2019, 15:12
Об этом сообщает официальный сайт чемпионата Англии.
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко вошел в топ-3 футболистов АПЛ по количеству передач
Об этом сообщает официальный сайт чемпионата Англии.
Защитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко занимает 3-е место в АПЛ по количеству передач, на его счету 393 паса. Вторая ступень у Эндрю Робертсона из "Ливерпуля" (408), лидирует Тоби Алдервейрелд из "Тоттенхэма" (425).
По количеству касаний мяча украинец находится на 2-й строчке рейтинга с 489 прикосновениями. Выше него снова Эндрю Робертсон из "Ливерпуля", у защитника 539 касаний.
В этом сезоне 22-летний Зинченко провел за МС 5 матчей, но результативными действиями не отличался.
- 12 сентября самым дорогим украинским футболистом признан Александр Зинченко , который отобрал это звание у Андрея Ярмоленко.
- 11 сентября футболист сборной Украины Александр Зинченко назвал главные качества , которые позволили вырвать ничью в товарищеском матче с командой Нигерии.
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