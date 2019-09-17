Зинченко в топ-3 АПЛ по количеству передач

17 сентября, 2019, 15:12

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко вошел в топ-3 футболистов АПЛ по количеству передач

Об этом сообщает официальный сайт чемпионата Англии.



Защитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко занимает 3-е место в АПЛ по количеству передач, на его счету 393 паса. Вторая ступень у Эндрю Робертсона из "Ливерпуля" (408), лидирует Тоби Алдервейрелд из "Тоттенхэма" (425).



По количеству касаний мяча украинец находится на 2-й строчке рейтинга с 489 прикосновениями. Выше него снова Эндрю Робертсон из "Ливерпуля", у защитника 539 касаний.



В этом сезоне 22-летний Зинченко провел за МС 5 матчей, но результативными действиями не отличался.