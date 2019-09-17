 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЗинченко в топ-3 АПЛ по количеству передач

Зинченко в топ-3 АПЛ по количеству передач


фото: REUTERS
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко вошел в топ-3 футболистов АПЛ по количеству передач

Об этом сообщает официальный сайт чемпионата Англии.

Защитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко занимает 3-е место в АПЛ по количеству передач, на его счету 393 паса. Вторая ступень у Эндрю Робертсона из "Ливерпуля" (408), лидирует Тоби Алдервейрелд из "Тоттенхэма" (425).

По количеству касаний мяча украинец находится на 2-й строчке рейтинга с 489 прикосновениями. Выше него снова Эндрю Робертсон из "Ливерпуля", у защитника 539 касаний.

В этом сезоне 22-летний Зинченко провел за МС 5 матчей, но результативными действиями не отличался.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 сентября, 2019 вторник

больше новостей

17 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать