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Espreso.tvСпортЗинченко тремя словами охарактеризовал кам-бэк сборной Украины в игре с Нигерией

Зинченко тремя словами охарактеризовал кам-бэк сборной Украины в игре с Нигерией


фото: instagram
Футболист сборной Украины Александр Зинченко назвал главные качества, которые позволили вырвать ничью в товарищеском матче с командой Нигерии

Об этом Зинченко, который забил один из голов в ворота нигерийцев, написал в Instagram.

"Дух. Вера. Характер", - написал Зинченко.

Сборная Украины уступала в товарищеской встрече в Днепре Нигерии 0: 2 после первого тайма, однако в конце игры сумела вырвать ничью 2: 2.

В общем, Зинченко сыграл в 5-ти матчах сборной Украины в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 и забил 1 мяч.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дух. Вера. Характер. @ffukraine

Публикация от Alex Zinchenko (@ zinchenko_96)

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