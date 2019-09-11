Зинченко тремя словами охарактеризовал кам-бэк сборной Украины в игре с Нигерией

11 сентября, 2019, 11:41

Футболист сборной Украины Александр Зинченко назвал главные качества, которые позволили вырвать ничью в товарищеском матче с командой Нигерии

Об этом Зинченко, который забил один из голов в ворота нигерийцев, написал в Instagram.

"Дух. Вера. Характер", - написал Зинченко.

Сборная Украины уступала в товарищеской встрече в Днепре Нигерии 0: 2 после первого тайма, однако в конце игры сумела вырвать ничью 2: 2.

В общем, Зинченко сыграл в 5-ти матчах сборной Украины в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 и забил 1 мяч.