Зинченко тремя словами охарактеризовал кам-бэк сборной Украины в игре с Нигерией
11 сентября, 2019, 11:41
Футболист сборной Украины Александр Зинченко назвал главные качества, которые позволили вырвать ничью в товарищеском матче с командой Нигерии
Об этом Зинченко, который забил один из голов в ворота нигерийцев, написал в Instagram.
"Дух. Вера. Характер", - написал Зинченко.
Сборная Украины уступала в товарищеской встрече в Днепре Нигерии 0: 2 после первого тайма, однако в конце игры сумела вырвать ничью 2: 2.
В общем, Зинченко сыграл в 5-ти матчах сборной Украины в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 и забил 1 мяч.
- Напомним, после 6-го тура квалификации Евро-2020 сборная Украины остается на 1-й строчке в группе B и опережает ближайшего преследователя - Португалию - на 5 баллов.
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