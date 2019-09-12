Ярмоленко больше не самый дорогой футболист Украины: кто его превзошел
12 сентября, 2019, 16:33
Самым дорогим украинским футболистом признан Александр Зинченко, который отобрал это звание у Андрея Ярмоленко
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В обновленном рейтинге авторитетного издания Transfermarkt рыночная стоимость защитника английского "Манчестер Сити" Александра Зинченко выросла сразу на 10 млн евро и достигла 30 млн евро.
Таким образом, 22-летний футболист опередил Андрея Ярмоленко из английского "Вест Хэма", который стоит 20 млн евро и делит второе-третье места с полузащитником "Динамо" Виктором Цыганковым. В пятерку лучших также попали хавбек итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский и вингер "Шахтера" Марлос.
- 11 сентября футболист сборной Украины Александр Зинченко назвал главные качества, которые позволили вырвать ничью в товарищеском матче с командой Нигерии.
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