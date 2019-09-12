Ярмоленко больше не самый дорогой футболист Украины: кто его превзошел

12 сентября, 2019, 16:33

Самым дорогим украинским футболистом признан Александр Зинченко, который отобрал это звание у Андрея Ярмоленко

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В обновленном рейтинге авторитетного издания Transfermarkt рыночная стоимость защитника английского "Манчестер Сити" Александра Зинченко выросла сразу на 10 млн евро и достигла 30 млн евро.

Таким образом, 22-летний футболист опередил Андрея Ярмоленко из английского "Вест Хэма", который стоит 20 млн евро и делит второе-третье места с полузащитником "Динамо" Виктором Цыганковым. В пятерку лучших также попали хавбек итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский и вингер "Шахтера" Марлос.