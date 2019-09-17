В Киевсовете Кличко пообщался с лидерами фракций

17 сентября, 2019, 19:55

В Киевсовете завершились консультации мэра Киева Виталия Кличко с лидерами фракций

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Киевсовете состоялось двухчасовае совещание за закрытыми дверями.

На заседании было решено, что Киевсовет соберется на пленарное заседание в четверг, 19 сентября. Среди основных вопросов будет вопрос бюджета столицы.

Консультации были проведены после того, как Киевсовет не смог собраться на пленарное заседание, и Кличко заявил, что предлагает его распустить.

Как пояснил Кличко, проблемы возникли из-за того, что за лето некоторые депутаты успели создать свои политические силы. Также мэр увидел внешнее давление на депутатов Киевсовета из-за смены власти в стране.