В Киевсовете Кличко пообщался с лидерами фракций
17 сентября, 2019, 19:55
В Киевсовете завершились консультации мэра Киева Виталия Кличко с лидерами фракций
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Киевсовете состоялось двухчасовае совещание за закрытыми дверями.
На заседании было решено, что Киевсовет соберется на пленарное заседание в четверг, 19 сентября. Среди основных вопросов будет вопрос бюджета столицы.
Консультации были проведены после того, как Киевсовет не смог собраться на пленарное заседание, и Кличко заявил, что предлагает его распустить.
Как пояснил Кличко, проблемы возникли из-за того, что за лето некоторые депутаты успели создать свои политические силы. Также мэр увидел внешнее давление на депутатов Киевсовета из-за смены власти в стране.
- Кличко предлагает досрочно распустить Киевсовет
- Законопроект "Слуги народа" о столице разделяет должность мэра и главы КГГА, а также возвращает районные советы.
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