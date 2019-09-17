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Espreso.tvОбществоВ Киевсовете Кличко пообщался с лидерами фракций

В Киевсовете Кличко пообщался с лидерами фракций

В Киевсовете завершились консультации мэра Киева Виталия Кличко с лидерами фракций

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Киевсовете состоялось двухчасовае совещание за закрытыми дверями.

На заседании было решено, что Киевсовет соберется на пленарное заседание в четверг, 19 сентября. Среди основных вопросов будет вопрос бюджета столицы.

Консультации были проведены после того, как Киевсовет не смог собраться на пленарное заседание, и Кличко заявил, что предлагает его распустить.

Как пояснил Кличко, проблемы возникли из-за того, что за лето некоторые депутаты успели создать свои политические силы. Также мэр увидел внешнее давление на депутатов Киевсовета из-за смены власти в стране.

  • Кличко предлагает досрочно распустить Киевсовет
  • Законопроект "Слуги народа" о столице разделяет должность мэра и главы КГГА, а также возвращает районные советы.
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