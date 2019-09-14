Законопроект "Слуги народа" о столице разделяет должность мэра и главы КГГА, а также возвращает районные советы, - СМИ

14 сентября, 2019, 14:07

Депутаты от фракции "Слуга народа" предлагают вернуть в Киеве районные советы и разделить должность мэра и главы Киевской городской государственной администрации. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде 13 сентября, но текст документа пока не обнародован

Проект закона касается внесения изменений в Закон "О столице Украины - городе-герое Киеве", пишет LB.ua со ссылкой на власны источники.

Речь идет о том, что "Киевскую городскую государственную администрацию возглавляет глава, который назначается и освобождается из должности Президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины".

Должность главы КГГА - не совместима с любыми другими должностями.

В полномочия главы КГГА, в частности, входит возможность "приостановить действия любого акта местного самоуправления путем выражения протеста в письменной форме с одновременным обращением в суд". Для этого предусмотрены такие строки: не позднее чем 7 дней - по кадровым назначениям на должности руководителей структурных подразделений исполнительных органов Киевского городского совета и районных в городе Киеве советов; не позднее чем 14 дней - по актам индивидуального действия; не позднее 30 дней - по актам нормативно-правового содержания.

Если же глава КГГА не обратился в суд или суд отклонил его иск, то соответствующий акт вступает в законную силу.

Также законопроект предлагает восстановить районные советы в Киеве и исполнительные комитеты этих советов.

Бюджет Киева будет формироваться из городского и районных бюджетов в столице.