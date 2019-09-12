Кличко предлагает досрочно распустить Киевсовет

12 сентября, 2019, 11:49

Мэр Киева Виталий Кличко предлагает досрочно прекратить полномочия Киевсовета VIII созыва

Об этом Кличко написал в социальных сетях.

"Я инициировал консультации с председателями депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва. Сегодня Киевсовет не собрал кворума. В зале зарегистрировались 46 избранников. Почему не было кворума? Потому что "работают" со многими депутатами. Потому подрывают и дестабилизируют работу киевской власти", - написал Кличко.