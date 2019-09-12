Кличко предлагает досрочно распустить Киевсовет
12 сентября, 2019, 11:49
Мэр Киева Виталий Кличко предлагает досрочно прекратить полномочия Киевсовета VIII созыва
Об этом Кличко написал в социальных сетях.
"Я инициировал консультации с председателями депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва. Сегодня Киевсовет не собрал кворума. В зале зарегистрировались 46 избранников. Почему не было кворума? Потому что "работают" со многими депутатами. Потому подрывают и дестабилизируют работу киевской власти", - написал Кличко.
- 24 июля глава Офиса президента Андрей Богдан направил правительству письмо, в котором просил бывшего министра Кабинета министров Александра Саенко внести представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА.
- 4 сентября новый Кабинет министров на своем заседании согласовал увольнение Кличко с должности главы КГГА.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-