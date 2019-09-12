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Espreso.tvОбществоКличко предлагает досрочно распустить Киевсовет

Кличко предлагает досрочно распустить Киевсовет

Мэр Киева Виталий Кличко предлагает досрочно прекратить полномочия Киевсовета VIII созыва

Об этом Кличко написал в социальных сетях.

"Я инициировал консультации с председателями депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва. Сегодня Киевсовет не собрал кворума. В зале зарегистрировались 46 избранников. Почему не было кворума? Потому что "работают" со многими депутатами. Потому подрывают и дестабилизируют работу киевской власти", - написал Кличко.

  • 24 июля глава Офиса президента Андрей Богдан направил правительству письмо, в котором просил бывшего министра Кабинета министров Александра Саенко внести представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА.
  • 4 сентября новый Кабинет министров на своем заседании согласовал увольнение Кличко с должности главы КГГА.
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