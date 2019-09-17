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Espreso.tvОбществоУбийство боевика в Мариуполе: в "ДНР" заявили, что Джумаев был в списках на обмен

Убийство боевика в Мариуполе: в "ДНР" заявили, что Джумаев был в списках на обмен

Боевик Роман Джумаев, которого убили неподалеку Мариуполя, якобы был в списках на обмен между "ДНР" и Украиной

Об этом сообщают оккупационные СМИ.

Боевики заявляют, что этот вопрос должен быть поднят во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске. 18 сентября в столице Беларуси должно состояться очередное заседание группы.

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