Убийство боевика в Мариуполе: в "ДНР" заявили, что Джумаев был в списках на обмен
17 сентября, 2019, 18:47
Боевик Роман Джумаев, которого убили неподалеку Мариуполя, якобы был в списках на обмен между "ДНР" и Украиной
Об этом сообщают оккупационные СМИ.
Боевики заявляют, что этот вопрос должен быть поднят во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске. 18 сентября в столице Беларуси должно состояться очередное заседание группы.
- 16 сентября 2019 года стало известно, что в Мариуполе в квартире многоэтажного дома на ул. Воинов-освободителей был убит Роман Джумаев, бывший боевик из группировки "Пятнашка".
- Его соседка рассказала, что накануне по Джумаев следили.
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