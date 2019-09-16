В Мариуполе расстреляли боевика "ДНР", которого отпустили под домашний арест

16 сентября, 2019, 14:35

В понедельник, 16 сентября, на ул. Воинов-освободителей в Левобережном районе Мариуполя расстреляли Романа Джумаева

Об этом сообщает сайт города Мариуполь 0629 со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что неизвестные позвонили в дверь квартиры, где жил Роман Джумаев и расстреляли его в упор.

По данным медиков, на теле обнаружены многочисленные огнестрельные ранения. Мужчина скончался до приезда "скорой".

В пресс-службе полиции сообщили, что на место выехала следственно-оперативная группа, ведутся следственные действия.

Джумаев - уроженец Мариуполя. До 2014 года работал в Киеве, а затем приехал в Донецк и вступил в ряды боевиков "ДНР". Джумаев участвовал в штурме Донецкого аэропорта и Дебальцево. Летом 2015 через Россию выехал в Беларусь. В 2016 году он переехал в Россию.

В руки украинских силовиков боевик попал в сентябре 2017 года, когда из-за Марьинка пытался въехать в Украину, чтобы навестить родственников.

Джумаева обвиняли в участии в террористической группировке. Ему грозило 8-15 лет лишения свободы (с конфискацией или без). Октябрьский районный суд изменил меру пресечения подозреваемому в домашний арест.