Убийство боевика "ДНР" в Мариуполе: соседи видели, что за домом следили
Об этом рассказала соседка Джумаева Анжела, информирует Общественное радио.
"Шесть часов мужчина вообще не выходил из машины, следил. Не курил, я даже лично ходила, смотрела окурки. Хотя бы в туалет человек мог выйти, но нет, не выходил", - рассказала женщина.
Анжела, которая видела, что за Джумаевым следили, услышала выстрелы, на место убийства прибежала второй.
"Я слышала соседку, которая в его коридоре истерически вопила, что не может вызвать скорую. Поскольку в скорой спрашивали, кто вы, фамилии. Она сказала, что огнестрельное, еще можно спасти, он хрипел же еще. Его родная бабушка находилась с ним в квартире, она даже не поняла, что произошло, соседи начали выбегать. Своими глазами я видела семь пуль на площадке", - говорит соседка.
Джумаева обвиняют в создании террористической группы. Ему грозило от 8 до 15 лет лишения свободы. Уголовное производство еще не закрыли, а 5 августа Октябрьский суд Мариуполя отпустил его под круглосуточный домашний арест.
По словам соседки, условия ареста от выполнял.
- Напомним, что 16 сентября 2019 года в Мариуполе в квартире многоэтажного дома на ул. Воинов-освободителей был убит Роман Джумаев, бывший боевик из группировки "Пятнашка".
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