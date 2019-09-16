Убийство боевика "ДНР" в Мариуполе: соседи видели, что за домом следили

16 сентября, 2019, 21:37

За день до убийства возле многоэтажки, где жил боевик "ДНР" Роман Джумаев, в течение шести часов дежурил человек в авто

Об этом рассказала соседка Джумаева Анжела, информирует Общественное радио.

"Шесть часов мужчина вообще не выходил из машины, следил. Не курил, я даже лично ходила, смотрела окурки. Хотя бы в туалет человек мог выйти, но нет, не выходил", - рассказала женщина.

Анжела, которая видела, что за Джумаевым следили, услышала выстрелы, на место убийства прибежала второй.

"Я слышала соседку, которая в его коридоре истерически вопила, что не может вызвать скорую. Поскольку в скорой спрашивали, кто вы, фамилии. Она сказала, что огнестрельное, еще можно спасти, он хрипел же еще. Его родная бабушка находилась с ним в квартире, она даже не поняла, что произошло, соседи начали выбегать. Своими глазами я видела семь пуль на площадке", - говорит соседка.

Джумаева обвиняют в создании террористической группы. Ему грозило от 8 до 15 лет лишения свободы. Уголовное производство еще не закрыли, а 5 августа Октябрьский суд Мариуполя отпустил его под круглосуточный домашний арест.

По словам соседки, условия ареста от выполнял.