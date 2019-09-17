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Espreso.tvОбщество"Не нарушали чешские законы": В МИД Чехии назвали частным визит чешской делегации в Крым

"Не нарушали чешские законы": В МИД Чехии назвали частным визит чешской делегации в Крым


фото: novinky.cz
Недавняя поездка граждан Чехии в Крым, аннексированный Россией, носила "исключительно частный, а не официальный характер, и чехи не нарушали чешские законы

Об этом заявили в МИД Чехии, сообщает Европейская правда.

Посольство Украины в Чехии ранее призвало компетентные чешские органы осудить посещение Крыма некоторыми чешскими гражданами, в том числе представителями руководства так называемого Всемирного Совета Подкарпатских русинов.

Большинство участников этой группы уже не впервые нарушают украинское законодательство о порядке въезда в Крым, отметили дипломаты Украины.

МИД Чехии призвал чешских граждан во время своих путешествий "уважать законы иностранных государств, в частности Украины". Прес-секретарь внешнеполитического ведомства Зузана Штихова подчеркнула, что "чешская дипломатия в течение долгого времени не рекомендует гражданам совершать туристические поездки в Крым, идущие вразрез с законами Украины".

Напомним, лица из числа руководства т.н. Всемирного Совета Подкарпатских русинов недавно встретились с президентом Чешской Республики Милошем Земаном, что также вызвало протест со стороны Киева.

Эта организация действует в русле и под руководством Кремля с целью дестабилизации ситуации в Украине, заявили в посольстве.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что "в рамках визита в Крым в Евпаторию приехала делегация из Чехии", в состав которой вошли представители "торговой палаты города Усти-над-Лабем, общественники и члены Чешского союза борцов за свободу".

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