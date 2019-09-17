"Не нарушали чешские законы": В МИД Чехии назвали частным визит чешской делегации в Крым
Об этом заявили в МИД Чехии, сообщает Европейская правда.
Посольство Украины в Чехии ранее призвало компетентные чешские органы осудить посещение Крыма некоторыми чешскими гражданами, в том числе представителями руководства так называемого Всемирного Совета Подкарпатских русинов.
Большинство участников этой группы уже не впервые нарушают украинское законодательство о порядке въезда в Крым, отметили дипломаты Украины.
МИД Чехии призвал чешских граждан во время своих путешествий "уважать законы иностранных государств, в частности Украины". Прес-секретарь внешнеполитического ведомства Зузана Штихова подчеркнула, что "чешская дипломатия в течение долгого времени не рекомендует гражданам совершать туристические поездки в Крым, идущие вразрез с законами Украины".
Напомним, лица из числа руководства т.н. Всемирного Совета Подкарпатских русинов недавно встретились с президентом Чешской Республики Милошем Земаном, что также вызвало протест со стороны Киева.
Эта организация действует в русле и под руководством Кремля с целью дестабилизации ситуации в Украине, заявили в посольстве.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что "в рамках визита в Крым в Евпаторию приехала делегация из Чехии", в состав которой вошли представители "торговой палаты города Усти-над-Лабем, общественники и члены Чешского союза борцов за свободу".
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