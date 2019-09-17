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Espreso.tvОбществоУкраинское посольство возмущено визитом чешских друзей Земана в Крым

Украинское посольство возмущено визитом чешских друзей Земана в Крым


фото: 5.ua
Посещение некоторыми чешскими гражданами оккупированного Крыма является незаконным, и власти Чехии должны были обратить на это внимание
Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Чешской Республике.

"Посольство обратило внимание на сообщения некоторых "средств массовой информации" в оккупированном Россией Крыму о незаконном посещении отдельными гражданами Чехии оккупированного полуострова... Ожидаем, что действия указанных лиц получат осуждение со стороны компетентных чешских органов и чешской общественности", - говорится в заявлении.

Отмечается, что большинство участников этой группы уже не впервые нарушают украинское законодательство относительно посещения АР Крым. В заявлении содержится напоминание, что за нарушение порядка въезда на оккупированные территории предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

Особое беспокойство у дипломатов вызывают сообщения о том, якобы визитеры обсудили с представителями российской оккупационной власти вопрос "отладки поездок туристических групп" из Чехии в оккупированный Крым, что было бы прямым нарушением режима санкций ЕС.

В этой связи посольство обращается в компетентные органы Чешской Республики с просьбой проверить эту информацию и в случае ее подтверждения принять соответствующие меры в отношении лиц, которые призывают к нарушению санкций или уже их нарушают.

По имеющейся информации, в составе группы нарушителей украинского законодательства были иакже лица среди руководства так называемой "Всемирного Совета подкарпатских русинов», с которыми недавно встретился президент Чехии.

"К сожалению, это является еще одним подтверждением того, что эта организация действует в русле и, очевидно, под руководством Кремля, с целью дестабилизации ситуации в Украине", - говорится в заявлении.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что "в рамках визита в Крым в Евпаторию приехала делегация из Чехии", в состав которой вошли представители "торговой палаты города Усти-над-Лабем, общественники и члены Чешского союза борцов за свободу".

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