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Espreso.tvОбществоПрезидент Чехии Земан пообещал обсудить с Зеленским автономию русинов в Украине

Президент Чехии Земан пообещал обсудить с Зеленским автономию русинов в Украине

Президент Чехии Милош Земан встретился с группой лиц, назвавших себя "представителями русинов Украины"

Об этом сообщает "Европейская правда".

Собеседники Земана заявили, что добиваются "автономии русинов в составе Украины". При этом прием символически приурочили к столетию подписания Сен-Жерменского договора, по которому в 1919 году к Чехословакии отошла территория Подкарпатской Руси - современного украинского Закарпатья.

Президент Чехии пообещал "делегатам" выступить "посредником между Киевом и закарпатскими русинами" и обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос русинской автономии. В то же время Земан подчеркнул, что изменение территориального устройства является исключительно внутренним делом Украины.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис заявил, что указанные активисты "занимаются не только культурой и языком, но и дальнейшей дестабилизацией страны, которая на востоке уже борется с пророссийскими сепаратистами и агрессией со стороны России".

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