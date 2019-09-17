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Espreso.tvМирПутин заявил, что обсуждает с Турцией поставки нового вооружения

Путин заявил, что обсуждает с Турцией поставки нового вооружения


фото: reuters
Россия и Турция ведут переговоры о поставках новых перспективных вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита по Сирии

Об этом сообщает ТАСС.

"Углубляются военно-технические связи, выполняется контракт на оснащение вооруженных сил Турции комплексами С-400 "Триумф". Идут переговоры о новых перспективных вооружениях", - сказал президент России, говоря о своих переговорах на полях саммита с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом .

Напомним, накануне министерство обороны Турции заявило о завершении поставки второй батареи российских систем противоракетной обороны С-400.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара может закупить российские истребители вместо американских F-35.

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