Правительство Украины ведет переговоры с Коломойским по делу ПриватБанка - Financial Times

17 сентября, 2019, 09:38

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил Financial Times, что украинская власть ищет "компромисс" с олигархом Игорем Коломойским для разрешения ситуации с ПриватБанком

Об этом пишет Financial Times.

"Я полностью убежден, что сейчас нам нужно сосредоточиться на росте и искать общие решения, а не тратить наши ресурсы на уничтожение друг друга. Поэтому я очень положительно воспринимаю любую риторику, направленную на поиск компромисса", - отметил он.

Гончарук добавил, что "какое бы решение мы не нашли, мы должны найти его вместе с МВФ".

Также по его словам, вопросом занимаются президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента, бывший адвокат Коломойского- Андрей Богдан.

"Мы изначально понимали, что это особый вопрос, поэтому я никогда не отвечал за него. Богдан и президент лично занимались этим вопросом с самого начала", - заявил он.

"Но я не сомневаюсь, что президент и его офис будут на стороне государства", - выразил уверенность премьер-министр.

По данным FT, неофициальные переговоры об урегулировании ситуации с ПриватБанком возобновились после прихода Зеленского к власти. Скорее всего, от Коломойского не потребуют отказаться от всех активов или компенсировать ущерб, нанесенный банку, сообщил изданию информированный источник.

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева отметила в комментарии FT, что выступает против заключения соглашения с Коломойским.

"Какое может быть урегулирования? Наш план рекапитализации был урегулированием. Он не выполнил свои обещания", -заявила она.