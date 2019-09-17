Правительство Украины ведет переговоры с Коломойским по делу ПриватБанка - Financial Times
Об этом пишет Financial Times.
"Я полностью убежден, что сейчас нам нужно сосредоточиться на росте и искать общие решения, а не тратить наши ресурсы на уничтожение друг друга. Поэтому я очень положительно воспринимаю любую риторику, направленную на поиск компромисса", - отметил он.
Гончарук добавил, что "какое бы решение мы не нашли, мы должны найти его вместе с МВФ".
Также по его словам, вопросом занимаются президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента, бывший адвокат Коломойского- Андрей Богдан.
"Мы изначально понимали, что это особый вопрос, поэтому я никогда не отвечал за него. Богдан и президент лично занимались этим вопросом с самого начала", - заявил он.
"Но я не сомневаюсь, что президент и его офис будут на стороне государства", - выразил уверенность премьер-министр.
По данным FT, неофициальные переговоры об урегулировании ситуации с ПриватБанком возобновились после прихода Зеленского к власти. Скорее всего, от Коломойского не потребуют отказаться от всех активов или компенсировать ущерб, нанесенный банку, сообщил изданию информированный источник.
Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева отметила в комментарии FT, что выступает против заключения соглашения с Коломойским.
"Какое может быть урегулирования? Наш план рекапитализации был урегулированием. Он не выполнил свои обещания", -заявила она.
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