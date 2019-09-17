Нацбанк предлагает возмещать потери вкладчиков кредитных союзов и страховых компаний

17 сентября, 2019, 12:22

Национальный банк Украины предлагает расширить систему гарантирования вкладов для клиентов кредитных союзов и страховых компаний.Однако для этого необходимо осуществить ряд реформ

Об этом сообщила заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова по итогам пресс-конференции, посвященной принятию закона о "сплите".

"НБУ поддерживает распространение системы гарантирования на кредитные союзы и отдельные виды страхования. Но перед этим нужно еще многое сделать", - сообщила Рожкова.

Она отметила, что ключевым требованием к компании, которая захочет присоединиться к системе гарантирования вкладов, будет обеспечение прозрачной структуры собственности и соблюдение регуляторных правил Нацбанка.

Отметим, в настоящее время система гарантирования вкладов распространяется только на граждан, которые кладут деньги на банковский депозит. Она предусматривает, что вкладчик гарантированно сможет получить свой вклад в размере до 200 тысяч гривень даже в случае банкротства банка.