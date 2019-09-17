Нацбанк предлагает возмещать потери вкладчиков кредитных союзов и страховых компаний
Об этом сообщила заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова по итогам пресс-конференции, посвященной принятию закона о "сплите".
"НБУ поддерживает распространение системы гарантирования на кредитные союзы и отдельные виды страхования. Но перед этим нужно еще многое сделать", - сообщила Рожкова.
Она отметила, что ключевым требованием к компании, которая захочет присоединиться к системе гарантирования вкладов, будет обеспечение прозрачной структуры собственности и соблюдение регуляторных правил Нацбанка.
Отметим, в настоящее время система гарантирования вкладов распространяется только на граждан, которые кладут деньги на банковский депозит. Она предусматривает, что вкладчик гарантированно сможет получить свой вклад в размере до 200 тысяч гривень даже в случае банкротства банка.
- Напомним, 12 сентября Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект о "сплите" - №1069-2 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг".
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Принятый Верховной Радой закон о "сплите" предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) и распределение полномочий по регулированию финансового рынка между Национальным банком (НБУ) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
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