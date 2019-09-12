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Espreso.tvОбществоВ Нацбанке пояснили, что изменит принятый сегодня закон о "сплите"

В Нацбанке пояснили, что изменит принятый сегодня закон о "сплите"

Принятый Верховной Радой закон о "сплите" предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) и распределение полномочий по регулированию финансового рынка между Национальным банком (НБУ) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР)

Об этом говорится в разъяснении НБУ.

В частности, НБУ станет регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй, а НКЦБФР будет регулировать негосударственные пенсионные фонды и фонды финансирования строительства.

"Сплит расширяет возможности НБУ для реализации мандата по обеспечению финансовой стабильности. Он дает нам возможность довести до логического завершения реформу финансового сектора, не ограничиваясь исключительно банками и распространяя требования прозрачности, надежности и эффективности и на небанковский финансовый сектор", - подчеркнул глава НБУ Яков Смелый.

Как напомнили в НБУ, принятие этого закона было одним из ключевых требований международных партнеров Украины.

Закон предусматривает переходный период, в течение которого будет происходить передача функций от Нацкомфинуслуг в НБУ и НКЦБФР. Продлится он до 1 июля 2020 года. До 30 июня включительно регулированием рынка по-прежнему будет заниматься Нацкомфинуслуг. Уже с 1 июля 2020 года эту функцию будет выполнять Национальный банк.

  • Напомним, 12 сентября Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект о "сплите" - №1069-2 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг".
 
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