Рада проголосовала закон о "сплите" в редакции Дубинского. Он вышел на трибуну с "бл**" на футболке
Об этом сообщает Еспресо.TV
В первом чтении законопроект №1069-2 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу совершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" поддержал 301 народный избранник.
Второе чтение и в целом, несмотря на возражения некоторых депутах в Раде, прошло при поддержке 296 народных депутатов.
Пока текста закона нет на сайте ВРУ.
Заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский, представляя законопроект №1069-2, сказал, что законопроект является усовершенствованным вариантом основного проекта Закона № 1069, который был доработан с учетом позиций государственных органов, представителей бизнес-среды и общественных организаций, экспертов и тому подобное.
Дубинский представлял законопроект в футболке с надписью "Каких тебе еще, бл **, реформ не хватает?".
Отметим, проект закона предлагает ликвидировать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, а также предлагает распределение ее полномочий государственного регулирования деятельности в небанковском финансовом секторе между Национальным банком Украины и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.
Документом также унифицируются принципы и порядок осуществления НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку лицензирования и регуляторной деятельности соответственно.
Кроме того, с целью устранения избыточного регулирования отменяется закон "Об ипотечном кредитовании, операциях с консолидированным ипотечным долгом и ипотечных сертификатах" и Декрет Кабинета министров Украины "О доверительных обществах".
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