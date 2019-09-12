Рада проголосовала закон о "сплите" в редакции Дубинского. Он вышел на трибуну с "бл**" на футболке

12 сентября, 2019, 14:11

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект о "сплите" - №1069-2 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу совершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг"

Об этом сообщает Еспресо.TV

В первом чтении законопроект №1069-2 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу совершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" поддержал 301 народный избранник.

Второе чтение и в целом, несмотря на возражения некоторых депутах в Раде, прошло при поддержке 296 народных депутатов.

Пока текста закона нет на сайте ВРУ.

Заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский, представляя законопроект №1069-2, сказал, что законопроект является усовершенствованным вариантом основного проекта Закона № 1069, который был доработан с учетом позиций государственных органов, представителей бизнес-среды и общественных организаций, экспертов и тому подобное.

Дубинский представлял законопроект в футболке с надписью "Каких тебе еще, бл **, реформ не хватает?".

Отметим, проект закона предлагает ликвидировать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, а также предлагает распределение ее полномочий государственного регулирования деятельности в небанковском финансовом секторе между Национальным банком Украины и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Документом также унифицируются принципы и порядок осуществления НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку лицензирования и регуляторной деятельности соответственно.

Кроме того, с целью устранения избыточного регулирования отменяется закон "Об ипотечном кредитовании, операциях с консолидированным ипотечным долгом и ипотечных сертификатах" и Декрет Кабинета министров Украины "О доверительных обществах".