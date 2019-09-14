"Реал" чуть не потерял очки в дебютном матче Азара
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В матче против "Леванте" за "Реал" в официальном матче дебютировал Эден Азар, который летом перешел в команду Зинедина Зидана из "Челси". Бельгиец вышел на замену на 60-й минуте.
На 25-й минуте счет во встрече открыл нападающий "Реала" Карим Бензема. Через 6 минут француз оформил дубль и увеличил преимущество хозяев поля.
В конце первого тайма, на 40-й минуте, полузащитник мадридского клуба Каземиро забил третий гол.
На 49-й минуте форвард "Леванте" Борха Майораля отправил в ворота "Реала" мяч. На 75-й минуте хавбек гостей Гонсало Мелером забил второй гол.
"Реал" удержал победу над "Лвенате" - 3:2. Мадридский клуб набрал 8 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. "Леванте" имеет 6 пунктов и идет на 5-й позиции.
Чемпионат Испании
4-й тур
14 сентября
"Реал" - "Леванте" 3:2
Голы: Бензема, 25, 31, Каземиро, 40 - Майораля, 49, Мелером, 75
- 11 сентября стало известно, что украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин станет вторым голкипером в клубе, если получит достаточно игровой практики при аренде в "Вальядолиде".
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