В "Реале" назвали условие возвращения украинца Лунина
11 сентября, 2019, 19:46
Украинский голкипер "Реала" станет вторым голкипером в клубе, если получит достаточно игровой практики при аренде в "Вальядолиде"
Об этом сообщает Marca.
Украинский голкипер Андрей Лунин может стать дублером Куртуа в мадридском "Реале", в следующем сезоне. Это произойдет, если 20-летний вратарь получит достаточно игровой практики в аренде в "Вальядолиде" в этом году.
Лунин еще не дебютировал за "Вальядолид", однако было сыграно только три матча чемпионата Испании, а голкипер прибыл в расположение клуба перед самым стартом сезона.
- 16 августа конкурент Андрея Лунина на вратарской позиции Хосе Антонио Каро оставил "Вальядолид" .
- 14 августа голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин отправился в аренду в "Вальядолид".
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