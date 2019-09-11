В "Реале" назвали условие возвращения украинца Лунина

11 сентября, 2019, 19:46

Украинский голкипер "Реала" станет вторым голкипером в клубе, если получит достаточно игровой практики при аренде в "Вальядолиде"

Об этом сообщает Marca.

Украинский голкипер Андрей Лунин может стать дублером Куртуа в мадридском "Реале", в следующем сезоне. Это произойдет, если 20-летний вратарь получит достаточно игровой практики в аренде в "Вальядолиде" в этом году.

Лунин еще не дебютировал за "Вальядолид", однако было сыграно только три матча чемпионата Испании, а голкипер прибыл в расположение клуба перед самым стартом сезона.