Луганская ОГА запустила прямой эфир ремонта моста в Станице
17 сентября, 2019, 08:23
Луганская областная государственная администрация запустила онлайн-трансляцию восстановления моста в Станице Луганской
Трансляция доступна на YouTube.
Отметим, продолжаются восстановительные работы возле разрушенного моста
16 сентября пиротехники, работники "Укртрансмоста" под разрушенной частью моста начали планирование грунта с помощью экскаватора и завезли 4 плиты для устройства фундамента.
Сотрудники ГСЧС продолжили уборку деревьев и кустарников на левой обочине дороги.
Работники райавтодора ремонтировали тросовое ограждение дороги.
Напомним, что также расширяют дорогу от КПВВ до разрушенного моста в Станице Луганской.
- Дата открытия моста - 27 ноября.
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