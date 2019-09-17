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Espreso.tvОбществоЛуганская ОГА запустила прямой эфир ремонта моста в Станице

Луганская ОГА запустила прямой эфир ремонта моста в Станице

Луганская областная государственная администрация запустила онлайн-трансляцию восстановления моста в Станице Луганской

Трансляция доступна на YouTube.

Отметим, продолжаются восстановительные работы возле разрушенного моста

16 сентября пиротехники, работники "Укртрансмоста" под разрушенной частью моста начали планирование грунта с помощью экскаватора и завезли 4 плиты для устройства фундамента.

Сотрудники ГСЧС продолжили уборку деревьев и кустарников на левой обочине дороги.

Работники райавтодора ремонтировали тросовое ограждение дороги.

Напомним, что также расширяют дорогу от КПВВ до разрушенного моста в Станице Луганской.

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