В Офисе президента назвали дату открытия моста в Станице Луганской
15 сентября, 2019, 18:24
В Офисе президента Украины заявили, что мост в Станице Луганской будет открыт 27 ноября, а временная переправа заработает 11 октября
Об этом сообщает Офис президента.
Согласно графику, к 11 октября 2019 года планируется установить временную (обходную) переправу, а к 27 ноября - открыть основной мост.
"В районе Станицы Луганской на Луганщине продолжается восстановление моста через реку Сиверский Донец. В частности, осуществляется асфальтирование дороги от моста в направлении КПВВ. Кроме того, продолжают работу пиротехники", - говорится в сообщении.
В ОП отметили, что восстановление в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.
- Напомним, 11 сентября в Станице Луганской начался ремонт разрушенной части моста через реку Сиверский Донец.
Читайте также
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
-
5 сентября, 2019 Виталий Портников: Антикоррупционный суд – не панацея
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
Читайте также
-
5 сентября, 2019 Виталий Портников: Антикоррупционный суд – не панацея
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина