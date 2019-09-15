В Офисе президента назвали дату открытия моста в Станице Луганской

15 сентября, 2019, 18:24

В Офисе президента Украины заявили, что мост в Станице Луганской будет открыт 27 ноября, а временная переправа заработает 11 октября

Об этом сообщает Офис президента.

Согласно графику, к 11 октября 2019 года планируется установить временную (обходную) переправу, а к 27 ноября - открыть основной мост.

"В районе Станицы Луганской на Луганщине продолжается восстановление моста через реку Сиверский Донец. В частности, осуществляется асфальтирование дороги от моста в направлении КПВВ. Кроме того, продолжают работу пиротехники", - говорится в сообщении.

В ОП отметили, что восстановление в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.