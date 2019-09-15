 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Офисе президента назвали дату открытия моста в Станице Луганской

В Офисе президента назвали дату открытия моста в Станице Луганской


фото: president.gov.ua
В Офисе президента Украины заявили, что мост в Станице Луганской будет открыт 27 ноября, а временная переправа заработает 11 октября

Об этом сообщает Офис президента.

Согласно графику, к 11 октября 2019 года планируется установить временную (обходную) переправу, а к 27 ноября - открыть основной мост.

"В районе Станицы Луганской на Луганщине продолжается восстановление моста через реку Сиверский Донец. В частности, осуществляется асфальтирование дороги от моста в направлении КПВВ. Кроме того, продолжают работу пиротехники", - говорится в сообщении.

В ОП отметили, что восстановление в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

15 сентября, 2019 воскресенье

14 сентября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать