 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Луганщине расширяют дорогу от КПВВ к разрушенному мосту в Станице Луганской

На Луганщине расширяют дорогу от КПВВ к разрушенному мосту в Станице Луганской

Подрядчики наконец смогли спуститься под мост для расчистки и демонтажа

Об этом Свободному радио сообщил глава Луганской ОГА Виталий Комарницкий.

Уже выбрали лишнюю почву с правой обочины, засыпали ее новым щебнем. Левую обочину дороги подготовили для укладки первого слоя асфальта.

"Сегодня первый день, когда нам разрешили спуститься в так называемый разлом. По состоянию на сейчас работы продолжаются. Там идет демонтаж деревянных и металлических конструкций. Надеюсь, что дальше дела пойдут. Ранее нам не разрешали вниз", - рассказал Комарницкий.

Вместе с тем, пиротехнические подразделения ГСЧС очищают обочину дороги от взрывоопасных предметов. Проверяют и местность возле разрушенного моста.

Ранее сообщалось, что боевики разобрали блокпост в Станице Луганской, а Украина начинает восстанавливать мост.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

9 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

9 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать