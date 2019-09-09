На Луганщине расширяют дорогу от КПВВ к разрушенному мосту в Станице Луганской

9 сентября, 2019, 15:27

Подрядчики наконец смогли спуститься под мост для расчистки и демонтажа

Об этом Свободному радио сообщил глава Луганской ОГА Виталий Комарницкий.

Уже выбрали лишнюю почву с правой обочины, засыпали ее новым щебнем. Левую обочину дороги подготовили для укладки первого слоя асфальта.

"Сегодня первый день, когда нам разрешили спуститься в так называемый разлом. По состоянию на сейчас работы продолжаются. Там идет демонтаж деревянных и металлических конструкций. Надеюсь, что дальше дела пойдут. Ранее нам не разрешали вниз", - рассказал Комарницкий.

Вместе с тем, пиротехнические подразделения ГСЧС очищают обочину дороги от взрывоопасных предметов. Проверяют и местность возле разрушенного моста.

Ранее сообщалось, что боевики разобрали блокпост в Станице Луганской, а Украина начинает восстанавливать мост.