На Луганщине расширяют дорогу от КПВВ к разрушенному мосту в Станице Луганской
Об этом Свободному радио сообщил глава Луганской ОГА Виталий Комарницкий.
Уже выбрали лишнюю почву с правой обочины, засыпали ее новым щебнем. Левую обочину дороги подготовили для укладки первого слоя асфальта.
"Сегодня первый день, когда нам разрешили спуститься в так называемый разлом. По состоянию на сейчас работы продолжаются. Там идет демонтаж деревянных и металлических конструкций. Надеюсь, что дальше дела пойдут. Ранее нам не разрешали вниз", - рассказал Комарницкий.
Вместе с тем, пиротехнические подразделения ГСЧС очищают обочину дороги от взрывоопасных предметов. Проверяют и местность возле разрушенного моста.
Ранее сообщалось, что боевики разобрали блокпост в Станице Луганской, а Украина начинает восстанавливать мост.
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